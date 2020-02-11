Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)
06:41, 11 февраля 2020Звезды
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Каменских позирует в простом белом свитере и бежевом пальто.
Всего за час снимок набрал 40 тысяч лайков / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в простом белом свитере и бежевом пальто. Певица распустила свои кучерявые волосы, а на лицо не стала наносить никакой макияж, кроме бальзама для губ.
Всего за час снимок набрал 40 тысяч лайков. Поклонники в комментариях отметили, что певица отлично выглядит.
"Красотка!", "Вы как всегда неотразимы", "Идеальна", - написали ей под снимком.
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