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Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа (фото)

06:41, 11 февраля 2020
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Всего за час снимок набрал 40 тысяч лайков / Instagram Настя Каменских

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в  простом белом свитере и бежевом пальто. Певица распустила свои кучерявые волосы, а на лицо не стала наносить никакой макияж, кроме бальзама для губ.

Всего за час снимок набрал 40 тысяч лайков. Поклонники в комментариях отметили, что певица отлично выглядит. 

"Красотка!", "Вы как всегда неотразимы", "Идеальна", - написали ей под снимком.

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Теги: #певица#Настя Каменских