"Выглядит несексуально": MARUV выпятила попу в одних трусах и нарвалась на волну критики (фото)

Певица сфотографировалась, сидя на корточках в одних трусах и выставив попу.

Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) славится провокационными образами, но последний фотосет певицы удивил даже привыкших к ее эпатажности поклонников.

Читайте также"Невероятная!": 32-летняя Каменских поразила сеть посвежевшим видом (фото)Певица сфотографировалась, сидя на корточках в одних трусах и выставив попу. На других снимках, опубликованных в Instagram, она также позирует в весьма откровенном купальнике.

В комментариях поклонники в недоумении раскритиковали снимки MARUV, назвав их несексуальными.

"Сначала подумала, что кто-то словил писающую в кустиках", "Мда...Это выглядит несексуально", "Марув, зачем?", "Ты приглашаешь что ли? Или уже рамок вообще не видишь...скоро ждем голый зад ну или перед", - раскритиковали певицу в сети.