цей матеріал доступний українською

"Выглядит несексуально": MARUV выпятила попу в одних трусах и нарвалась на волну критики (фото)

11:53, 10 февраля 2020
Звезды
1030 0
MARUV славится провокационными образами / Instagram MARUV

Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.)  славится провокационными образами, но последний фотосет певицы удивил даже привыкших к ее эпатажности поклонников. 

Читайте также"Невероятная!": 32-летняя Каменских поразила сеть посвежевшим видом (фото)Певица сфотографировалась, сидя на корточках в одних трусах и выставив попу. На других снимках, опубликованных в Instagram, она также позирует в весьма откровенном купальнике.

В комментариях поклонники в недоумении раскритиковали снимки MARUV, назвав их несексуальными. 

"Сначала подумала, что кто-то словил писающую в кустиках", "Мда...Это выглядит несексуально", "Марув, зачем?", "Ты приглашаешь что ли? Или уже рамок вообще не видишь...скоро ждем голый зад ну или перед", - раскритиковали певицу в сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#MARUV