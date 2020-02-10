"Невероятная!": 32-летняя Каменских поразила сеть посвежевшим видом (фото)

Не всегда образы певицы получаются удачными: порой ее обвиняют в чрезмерном использовании фотредакторов.

Украинская певица Настя Каменских часто делится со своими поклонниками яркими фото. Не всегда образы певицы получаются удачными: порой ее обвиняют в чрезмерном использовании фотредакторов и в том, что она поправилась. Но на этот раз образ певицы восхитил всех.

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Новым снимком артистка поделилась в своем Instagram.

Девшука сфотографировала свое лицо крупным планом. Каменских нанесла очень нежный, естественный макияж. На лице у нее не было видно ни одной морщинки. На шею она надела ожерелье из множества цепей, а волосы распустила.

"Какая красивая, влюбиться можно", "Анастасия вы суперски классная", "Невероятная!", "Настя вы очень яркая, и натуральная, Красавица!", - написали ей в комментариях.