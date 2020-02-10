Платье Натали Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар 2020 (фото)

На накидке Натали Портман вышиты имена всех женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар", хотя могли бы.

В Лос-Анджелесе этой ночью состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Как всегда, звезды соревновались, чей наряд будет ярче и оригинальнее. Бсспорную победу в этом состязании на этот раз одержала Натали Портман, чей наряд стал самым обсуждаемым на церемонии.

Читайте такжеОскар 2020: лучшим актером стал Хоакин Феникс, актрисой – Рене Зеллвегер (фото)На накидке Натали Портман вышиты имена всех женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на "Оскар", хотя могли бы.

Присмотревшись к узору на тесьме накидки, то можно увидеть вышитые золотыми нитками имена женщин-режиссеров, которые в этом году не были номинированы. Таким образом Портман намекнула на гендерную дискриминацию в Голливуде.

Как сообщал УНИАН, решение Американской киноакадемии в этом году было немного неожиданным – статуэтку "Оскар" за лучший фильм получила картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.