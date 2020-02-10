Брэд Питт получил свой первый Оскар за актерскую игру (фото)
05:35, 10 февраля 2020Звезды
36 0
Актер одержал победу за сыгранную роль в картине Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".
Брэд Питт / фото REUTERS
Американский актер Брэд Питт получил свою первый Оскар за актерскую игру.
Читайте такжеБрэд Питт впервые прокомментировал информацию воссоединение с Дженнифер АнистонСтатуэтку актеру вручили во время торжественной церемонии кинопремии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» 10 февраля.
Брэд Питт одержал победу в номинации «лучший актер второго плана» за сыгранную роль в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».
«Это очень невероятно. Это честь для меня», – заявил он во время своего выступления.
При этом актер отметил, что без режиссера картины Квентина Тарантино киноиндустрия была бы не такой, какая есть.
Брэд Питт / фото REUTERS
Ранее УНИАН сообщал, как в сеть слили данные о победителях «Оскара».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter