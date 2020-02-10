Брэд Питт получил свой первый Оскар за актерскую игру (фото)

Актер одержал победу за сыгранную роль в картине Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".

Американский актер Брэд Питт получил свою первый Оскар за актерскую игру.

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Брэд Питт одержал победу в номинации «лучший актер второго плана» за сыгранную роль в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

«Это очень невероятно. Это честь для меня», – заявил он во время своего выступления.

При этом актер отметил, что без режиссера картины Квентина Тарантино киноиндустрия была бы не такой, какая есть.

Ранее УНИАН сообщал, как в сеть слили данные о победителях «Оскара».