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Брэд Питт получил свой первый Оскар за актерскую игру (фото)

05:35, 10 февраля 2020
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Брэд Питт / фото REUTERS

Читайте такжеБрэд Питт впервые прокомментировал информацию воссоединение с Дженнифер АнистонСтатуэтку актеру вручили во время торжественной церемонии  кинопремии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» 10 февраля.

Брэд Питт одержал победу в номинации «лучший актер второго плана» за сыгранную роль в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

«Это очень невероятно. Это честь для меня», – заявил он во время своего выступления.

При этом актер отметил, что без режиссера картины Квентина Тарантино киноиндустрия была бы не такой, какая есть.

Брэд Питт / фото REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, как в сеть слили данные о победителях «Оскара».

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Теги: #Брэд Питт