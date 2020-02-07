"Секс!": MARUV в красном белье завела сеть (фото)
08:51, 07 февраля 2020Звезды
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Артистка сфотографировалась в черном бюстгальтере и ярко-красной шелковой комбинации.
Украинская певица MARUV славится провокационными образами / Instagram MARUV
Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) славится провокационными образами, но последний фотосет певицы стал непривычно ярким и сексуальным.
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На своей странице в Instagram певица поделилась очень горячими фотографиями.
Артистка сфотографировалась в черном бюстгальтере и ярко-красной шелковой комбинации. Девушка приподнимала низ ночнушки и подносила сигарету ко рту.
"Секс!", - прокомментировало фото большинство подписчиков.
Как сообщал УНИАН, ранее MARUV выставила попу на фото и показала романтику с мужем.
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