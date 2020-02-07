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"Секс!": MARUV в красном белье завела сеть (фото)

08:51, 07 февраля 2020
Звезды
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Украинская певица MARUV славится провокационными образами / Instagram MARUV

Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.)  славится провокационными образами, но последний фотосет певицы стал непривычно ярким и сексуальным. 

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На своей странице в Instagram певица поделилась очень горячими фотографиями.

Артистка сфотографировалась в черном бюстгальтере и ярко-красной шелковой комбинации. Девушка приподнимала низ ночнушки и подносила сигарету ко рту. 

"Секс!", - прокомментировало фото большинство подписчиков. 

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV выставила попу на фото и показала романтику с мужем.

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Теги: #певица#MARUV