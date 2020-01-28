MARUV выставила попу на фото и показала романтику с мужем
12:57, 28 января 2020Звезды
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На первом снимке MARUV позирует одна, кокетливо выставив свои ягодицы.
Bali vibes 🌞💋
Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) улетела отдыхать на Бали со своим мужем Александром. На своей странице в Instagram певица делится фотографиями на фоне живописной природы острова.
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На этот раз артистка опубликовала фотографии в бассейне.
На первом снимке MARUV позирует одна, кокетливо выставив свои ягодицы. На втором она обнимается со своим мужем Александром, а на третьем снимке пара нежно целуется.
"Bali vibes", - подписала снимок певица.
Ее поклонники отметили, что они отлично смотрятся вместе с мужем и даже чем-то похожи.
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