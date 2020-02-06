Настя Каменских очаровала Instagram нежным фото

Певица позировала в светло-сером свитере, оголив плечо.

Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников яркими фото. Порой они бывают удачными, порой не очень, но на этот раз певица восхитила своих фанатов нежным образом.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Певица позировала в светло-сером свитере, оголив плечо. Она также собрала волосы на затылке и нанесла макияж в нежных тонах.

"Готовлю для вас столько сюрпризов", - написала она.

"Такая красивая!", "Такая нежная", "Вы такая красивая!!! Вот честно, для меня воплощение таланта, красоты, женственности", - написали певице в комментариях.