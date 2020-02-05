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Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, как кормит своего сына грудью (фото)

20:16, 05 февраля 2020
Звезды
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Модель "плюс сайз" Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин / instagram.com/ashleygraham

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Милая семейная фотография опубликована на странице Эшли Грэм в Instagram. Рядом стоит ее супруг Джастин Эрвин и обнимает жену.

"Помню, как впервые держала Айзека и говорила Джастину: "Теперь мы навсегда семья". У меня так много причин быть благодарной; вся любовь и поддержка нашего удивительного общества, невероятного мужа и прекрасного ребенка, который открыл мне глаза на то, как удивителен этот мир. Джастин Эрвин и Айзек, спасибо за то, что вы остаетесь со мной", - подписала модель снимок.

фото instagram.com/ashleygraham

Напомним, о том, что в семье модели и ее мужа 18 января родился ребенок, сообщила сама 32-летняя звезда в своем Instagram-stories.

Ранее Грэм позировала обнаженной на поздних сроках беременности.

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Теги: #Грэм#грудное вскармливание