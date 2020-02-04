В Чикаго отменили концерт российского джазмена, поддержавшего аннексию Крыма

Отмене концерта предшествовала акция протеста активистов в Нью-Йорке.

В Чикаго отменили концерт российского джазмена Игоря Бутмана, который в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Об этом сообщает Радио Свобода. Крым.Реалии со ссылкой на комментарий журналистки Юлии Городецкой.

Читайте такжеВ Украину не пустили звезду сериала "Даша Васильева" Ларису Удовиченко и еще двоих актеров

По словам Городецкой, активисты, которые протестовали против концерта, получили на днях ответ, что выступление россиянина отменено.

В документе говорится о том, что концерт отменен из-за графика джазмена. Есть также упоминание о событии на официальном сайте россиянина. Впрочем, на сайте клуба The Promontory, где должно было состояться выступление, анонса нет.

Отмене концерта предшествовала акция протеста активистов в Нью-Йорке.

Концерты Бутмана также отменили в других американских городах, когда узнали о политическую позицию музыканта.

Игорь Бутман – гражданин России и США, член партии и высшего совета «Единой России». В марте 2014 года 511 деятелей российской культуры, в частности Бутман, подписали письмо к президенту России владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма.

Как сообщал УНИАН, российская певица украинского происхождения Наталья Королева, которой в 2016 году СБУ запретила въезд в Украину, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны.