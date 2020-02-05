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Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)

08:00, 05 февраля 2020
Звезды
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В кадре артистка предстала в тигровом купальнике / Instagram Светлана Лобода

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует на пляже в откровенном наряде.

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В кадре артистка предстала в тигровом купальнике и с распущенными волосами. На плечи у нее накинута черная кожаная куртка.

"Мне всегда хочется солнца, моря и...продолжай", - подписала она фото.

"Какие ноооогиииии!", "Шикарно", - прокомментировали пользователи.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода