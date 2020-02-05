Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
08:00, 05 февраля 2020Звезды
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В кадре артистка предстала в тигровом купальнике и с распущенными волосами.
В кадре артистка предстала в тигровом купальнике / Instagram Светлана Лобода
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует на пляже в откровенном наряде.
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В кадре артистка предстала в тигровом купальнике и с распущенными волосами. На плечи у нее накинута черная кожаная куртка.
"Мне всегда хочется солнца, моря и...продолжай", - подписала она фото.
"Какие ноооогиииии!", "Шикарно", - прокомментировали пользователи.
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