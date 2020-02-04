Акцент в образе: сторонники королевской семьи обсуждают, как Елизавета II тонко поддержала принца Гарри (фото)

Хотя, возможно, это просто очередное красивое украшение королевы.

В одном из последних выходов британской королевы Елизаветы II бдительные поклонники четы Сассексов узрели, как Ее Величество поддерживает любимого внука и свою невестку.

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В воскресенье королева Елизавета II посетила службу в церкви святых Петра и Павла в Норфолке, где находится на зимних каникулах, пишет ТСН.

Также Ее Величество прогулялась с преподобным каноником Джонатоном Ривьером по кладбищу, расположенному у церкви.

Одета в этот день королева была в ярко-голубое пальто, шляпку такого же цвета, украшенную перьями и стразами, а на ее груди красовалась бриллиантовая брошь в форме снежинки, подаренная ей бывшим канадским генерал-губернатором Дэвидом Джонстоном в 2017 году.

Поклонники супругов Сассексов в соцсетях обсуждают эту брошь и уверены, что надев это украшение, королева поддержала своего внука принца Гарри и его жену Меган в их выборе сложить с себя королевские полномочия и переехать в Канаду.

Хотя, возможно, это просто очередная красивая брошь королевы. Ведь, как известно, Ее Величество для каждого своего образа выбирает новую брошь, чего не скажешь о других ее украшения – колье и сережки из жемчуга.