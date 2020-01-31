Принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд в другую страну - СМИ

Сейчас супруги Сассексов проживают в Канаде.

В западных СМИ появилась информация о том, что герцогиня Меган и принц Гарри думают о переезде в Лос-Анджелес.

Как пишет ТСН, если верить изданию Enews, принц и его жена хотят провести летние каникулы в Лос-Анджелесе и уже ищут себе дом. Выбор не удивителен, ведь Лос-Анджелес – родной город герцогини Сассекской, там она родилась, там живет ее мама Дориа Редлан, а еще там и в Голливуд рукой подать, а, говорят, Меган очень хочет вернуться к съемкам в кино.

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Единственный минус этой идеи заключается в том, что папарацци, которые не дают жизни Гарри и Меган в Лос-Анджелесе еще больше. И они точно не откажутся от идеи, сделать снимки герцогини на прогулке с сыном и, наверное, будут постоянно преследовать королевскую пару.

В Канаду, где сейчас живут супруги, они переехали из Великобритании. Но, как на днях поделился с прессой друг принца Гарри Начо Фигерас, герцог Сассекский сейчас очень подавлен, поэтому что не ожидал, что возле их дома в Канаде будут круглосуточно дежурить папарацци.

Возможно, зря пара вообще сложила с себя королевские полномочия, ведь, кажется, в родной для принца Гарри Великобритании они имели больше шансов не попасть на глаза репортеров.

Напомним, королева Елизавета II была шокирована заявлением Гарри и Меган об их намерении сложить с себя королевские полномочия, но поддержала пару. Позже королева сделала шаг в ответ, лишив Гарри и Меган любимой роли послов молодежи стран Содружества. Говорят, это сильно огорчило пару.