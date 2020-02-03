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Инь и Ян: Ратаковски в болеро порадовала поклонников сексуальной позой (фото)

17:40, 03 февраля 2020
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Эмили Ратаковски / Ратаковски/Instagram

Фотографии опубликованы в Instagram модели.

28-летнюю модель на этот раз сфотографировали снизу, что придало образу Ратаковски легкой доминации.

К белому болеро секс-символ Ратаковски подобрала то ли кожаную юбку, то ли кожаные штаны.

Ратаковски/Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.

На снимках 28-летняя модель позирует спиной, но обернувшись лицом к камере. Девушка надела раздельный комплект и голубые спущенные джинсы Levi's. Поверх снимков напечатан логотип марки.

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Теги: #Эмили Ратаковски