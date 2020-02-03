Инь и Ян: Ратаковски в болеро порадовала поклонников сексуальной позой (фото)

28-летнюю модель на этот раз сфотографировали снизу, что придало образу Ратаковски легкой доминации.

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски порадовала поклонников новыми фотографиями, на которых она одета в белое болеро.

Фотографии опубликованы в Instagram модели.

28-летнюю модель на этот раз сфотографировали снизу, что придало образу Ратаковски легкой доминации.

К белому болеро секс-символ Ратаковски подобрала то ли кожаную юбку, то ли кожаные штаны.

Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.

На снимках 28-летняя модель позирует спиной, но обернувшись лицом к камере. Девушка надела раздельный комплект и голубые спущенные джинсы Levi's. Поверх снимков напечатан логотип марки.