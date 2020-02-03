Инь и Ян: Ратаковски в болеро порадовала поклонников сексуальной позой (фото)
17:40, 03 февраля 2020Звезды
140 0
28-летнюю модель на этот раз сфотографировали снизу, что придало образу Ратаковски легкой доминации.
Эмили Ратаковски / Ратаковски/Instagram
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски порадовала поклонников новыми фотографиями, на которых она одета в белое болеро.
Фотографии опубликованы в Instagram модели.
28-летнюю модель на этот раз сфотографировали снизу, что придало образу Ратаковски легкой доминации.
К белому болеро секс-символ Ратаковски подобрала то ли кожаную юбку, то ли кожаные штаны.
Ратаковски/Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.
На снимках 28-летняя модель позирует спиной, но обернувшись лицом к камере. Девушка надела раздельный комплект и голубые спущенные джинсы Levi's. Поверх снимков напечатан логотип марки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter