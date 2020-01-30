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Ратаковски в провокационной позе показала ягодицы на камеру (фото)

08:55, 30 января 2020
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Ратаковски презентует коллекцию белья / Instagram Эмили Ратаковски

Фотографии опубликованы в ее Instagram.

Instagram Эмили Ратаковски

Читайте такжеЛобода удивила сеть огромными губами на фотоНа снимках 28-летняя модель позирует спиной, но обернувшись лицом к камере. Девушка надела раздельный комплект и голубые спущенные джинсы Levi's. Поверх снимков напечатан логотип марки.

Презентация коллекции Ратаковски состоится в четверг, 30 января. Опубликованные снимки уже набрали более миллиона лайков.

Как сообщал УНИАН, Каменских в крохотном белоснежном бикини показала фигуру во всей красе.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски