Ратаковски в провокационной позе показала ягодицы на камеру (фото)
08:55, 30 января 2020Звезды
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Девушка надела раздельный комплект и голубые спущенные джинсы Levi's.
Ратаковски презентует коллекцию белья / Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.
Фотографии опубликованы в ее Instagram.
Instagram Эмили Ратаковски
Читайте такжеЛобода удивила сеть огромными губами на фотоНа снимках 28-летняя модель позирует спиной, но обернувшись лицом к камере. Девушка надела раздельный комплект и голубые спущенные джинсы Levi's. Поверх снимков напечатан логотип марки.
Презентация коллекции Ратаковски состоится в четверг, 30 января. Опубликованные снимки уже набрали более миллиона лайков.
Как сообщал УНИАН, Каменских в крохотном белоснежном бикини показала фигуру во всей красе.
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