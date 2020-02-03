Леди Гага в полупрозрачном платье и с розовыми волосами вывела в свет нового парня (фото)

Новый бойфренд Гаги - выпускник Гарварда, который сейчас работает исполнительным директором компании Parker Group.

С момента расставания Леди Гаги с Кристианом Карино поклонники певицы гадали, с кем же теперь она встречается. И вот наконец тайное стало явным.

Минувшие выходные Гага провела в Майами: сначала она выступила на одном из концертов, предваряющих главное шоу воскресенья - 15-минутный перформанс Дженнифер Лопес и Шакиры в перерыве между таймами, после чего отправилась на сам матч с мамой и новым возлюбленным.

Читайте такжеШакира и Дженнифер Лопес свели публику с ума фееричным выступлением на Super Bowl (фоторепортаж, видео)

К слову, певица выглядела очень эпатажно с длинными розовыми волосами, огромными ресницами и в платье в крупную сетку.

Папарацци запечатлели момент страстного поцелуя между ней и таинственным незнакомцем на балконе их гостиничного номера в Майами, а уже спустя несколько часов корреспонденты Page Six опубликовали краткое досье на мужчину, пишет Hello!

Новый бойфренд Гаги - выпускник Гарварда, который сейчас работает исполнительным директором (CEO) компании Parker Group. Ее, в свою очередь, возглавляет сооснователь социальной сети Facebook Шон Паркер. Также журналисты выяснили, что Гага и Полански познакомились в декабре на вечеринке по случаю дня рождения Шона Паркера в его доме в Лос-Анджелесе. И, предположительно, тогда между ними и возникла химия.