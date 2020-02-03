41-летняя Ани Лорак вся в коже удивила молодым видом (фото)
14:55, 03 февраля 2020Звезды
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На певице черный топ, брюки и пиджак песочного цвета.
Ани Лорак опубликовала снимок, где запечатлена в необычном для себя образе / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак уже отметила 41-й день рождения, но продолжает очень молодо выглядеть.
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Ани Лорак опубликовала снимок, где запечатлена в необычном для себя образе: на певице черный топ, брюки и пиджак песочного цвета. Вся одежда выполнена из кожи, что придает образу некой пикантности.
В комментариях поклонники засыпали артистку комплиментами: "Молода и прекрасна", "Нереально красивая! Вам очень идут длинные волосы", "Совсем другая Ани Лорак", "Роскошная девушка! Длинные волосы вам к лицу", "Очень обаятельная и красивая!", "Шикарная!", "Убиваете своей красотой!".
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