Долг в 5 миллионов фунтов: от Меган Маркл и принца Гарри требуют вернуть деньги за свадьбу

Активисты считают, что семья должна компенсировать все расходы.

Принц Гарри и Меган Маркл должны вернуть британским налогоплательщикам 5 миллионов фунтов стерлингов (более 160 млн грн), если они хотят выйти из королевской семьи.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Independent.

По словам британцев, которые выступают за отмену монархии, герцог и герцогиня Сасекские должны немедленно вернуть деньги, потраченные на их свадьбу в Виндзорском замке, а также сумму, в которую им обошлась реконструкция семейного коттеджа Frogmore.

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"Прошло меньше двух лет, как мы потратили миллионы на их свадьбу. Мы потратили два с половиной миллиона на их дом, а через восемнадцать месяцев они убегают и отказываются от всех обязанностей. Я считаю, что они должны вернуть нам миллионы. Они должны как можно быстрее перестать тратить наши деньги", - заявил The Independent Грэм Смит, генеральный директор инициативной группы "Республика".

Напомним, принц Гарри прокомментировал решение выйти из королевской семьи. По его словам, после женитьбы на американской актрисе Меган Маркл, они надеялись, что продолжат служить королеве, но без государственного финансирования. "К сожалению, это было невозможным, - сказал Гарри. - Чувствую большую печаль, что дошло до этого".

Принц Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Его и Ее высочеств. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей. Вместе с этим пара вызвалась возместить средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию их семейного коттеджа Frogmore - он останется их домом в Британии. Обойдется это в паре около 2,4 млн фунтов (почти 76 млн гривен).

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и сообщила о "переходном периоде" в этом процессе.

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", - говорится в заявлении королевы.

В Великобритании решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от обязанностей членов королевской семьи вызвало бурные споры.