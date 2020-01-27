MARUV показала фото с отдыха на Бали и нарвалась на критику в сети

Пользователи делают комплименты Анне и желают ей хорошего отдыха, однако одна из недавних фотографий спровоцировала волну хейта в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My Bali vacation with @alexanderkorsun Публикация от MARUV (@maruvofficial) 26 Янв 2020 в 11:28 PST

Украинская певица MARUV (Анна Корсун, - ред.) улетела отдыхать на Бали со своим мужем Александром. На своей странице в Instagram певица делится фотографиями на фоне живописной природы острова.

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Пользователи делают комплименты Анне и желают ей хорошего отдыха, однако одна из недавних фотографий спровоцировала волну хейта в сети. Комментаторам не понравилось фото певицы со слоном и они обвинили ее в поддержке эксплуатации животных.

"Эксплуатация животных", "Не по вегански как-то, поддерживать этими фото эксплуатацию слонов", "Не ожидала что вы будете поддерживать и популяризировать издевательство над животными ради собственной забавы. Вы хоть знаете что они сидят на шее у этих слонов целый день с молотком, и бьют их чтобы они двигались? Или вам все равно?", - написали под фото комментаторы.