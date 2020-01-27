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Лобода показала фото в ванной

13:20, 27 января 2020
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода показала подписчикам в Instagram селфи, сделанное в ванной. В комментарии к публикации известная певица написала, что в роли "Лободы" она бывает часто, но намного чаще просто мама двоих прекрасных детей.

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На кадре знаменитость запечатлена в черной майке и клетчатом пиджаке. Ее образ дополнили платок на голове, макияж и несколько цепочек с медальонами. В комментарии известная певица написала: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток".

Всего за час публикация Светланы Лободы набрала 45 000 лайков.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода