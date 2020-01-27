Лобода показала фото в ванной
13:20, 27 января 2020Звезды
145 0
На кадре знаменитость запечатлена в черной майке и клетчатом пиджаке.
В роли «Лободы» я бываю часто , но намного чаще я мама двоих прекрасных деток👩🍳👩👧👧
Светлана Лобода показала подписчикам в Instagram селфи, сделанное в ванной. В комментарии к публикации известная певица написала, что в роли "Лободы" она бывает часто, но намного чаще просто мама двоих прекрасных детей.
Читайте такжеКаменских в топе с глубоким декольте показала роскошные формы (фото)
На кадре знаменитость запечатлена в черной майке и клетчатом пиджаке. Ее образ дополнили платок на голове, макияж и несколько цепочек с медальонами. В комментарии известная певица написала: "В роли "Лободы" я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток".
Всего за час публикация Светланы Лободы набрала 45 000 лайков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter