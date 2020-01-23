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Эмили Ратаковски в стрингах показала свои идеальные формы (фото)

12:50, 23 января 2020
Звезды
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией.

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Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье: стрингах и кружевном бюстгальтере. Рядом с ней позирует еще одна модель.

"Очень красивые девушки", - прокомментировали юзеры. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски