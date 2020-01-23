Эмили Ратаковски в стрингах показала свои идеальные формы (фото)
12:50, 23 января 2020Звезды
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На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье.
New lace pieces coming very soon to @inamoratawoman
Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией.
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Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На фото 28-летняя знаменитость запечатлена в супероткровенном белье: стрингах и кружевном бюстгальтере. Рядом с ней позирует еще одна модель.
"Очень красивые девушки", - прокомментировали юзеры.
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