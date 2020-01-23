Меган Маркл тайно встретилась с Томом Крузом – СМИ

По слухам, одной из причин, заставивших Меган Маркл и принца Гарри покинуть королевское семейство, стало желание герцогини вернуться к кинокарьере.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл тайно встретилась с актером Томом Крузом.

Об этом сообщает издание The Globe, передает «7Дней».

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По слухам, одной из причин, заставивших Меган Маркл и принца Гарри покинуть королевское семейство, стало желание герцогини вернуться к кинокарьере.

Как утверждает инсайдер издания, Меган Маркл попросила Тома о встрече, когда он находился в Британии по работе. Встреча имела исключительно деловой характер. На ней Меган обсуждала с Томом, как ей лучше обставить своё возвращение в кино. Том якобы пообещал ей своё содействие.

Напомним, недавно Меган Маркл подписала контракт с Disney.