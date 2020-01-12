Меган Маркл устроилась на работу в Disney

Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney и озвучит персонажа одного из мультфильмов.

Об этом сообщает The Times.

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Полученные деньги за озвучку мультипликационного героя герцогиня пожертвует в организацию защиты животных от браконьерства "Слоны без границ".

Отмечается, что голос Меган якобы записали еще перед Рождеством. После этого члены королевской семьи упрекнули пару Меган и Гарри за подписание контрактов с Disney и другими компаниями.