Меган Маркл устроилась на работу в Disney
05:29, 12 января 2020Звезды
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Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney.
Меган Маркл / REUTERS
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney и озвучит персонажа одного из мультфильмов.
Об этом сообщает The Times.
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Полученные деньги за озвучку мультипликационного героя герцогиня пожертвует в организацию защиты животных от браконьерства "Слоны без границ".
Отмечается, что голос Меган якобы записали еще перед Рождеством. После этого члены королевской семьи упрекнули пару Меган и Гарри за подписание контрактов с Disney и другими компаниями.
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