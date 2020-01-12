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Меган Маркл устроилась на работу в Disney

05:29, 12 января 2020
Звезды
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Меган Маркл / REUTERS

Об этом сообщает The Times.

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Полученные деньги за озвучку мультипликационного героя герцогиня пожертвует в организацию защиты животных от браконьерства "Слоны без границ". 

Отмечается, что голос Меган якобы записали еще перед Рождеством. После этого члены королевской семьи упрекнули пару Меган и Гарри за подписание контрактов с Disney и другими компаниями.

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Теги: #Меган Маркл