СМИ узнали, что Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 30 лет назад

Избранником звезды стал продюсер ленты "Звезда родилась" Джон Питерс.

Голливудская актриса Памела Андерсон, которая в июне 2019 года со скандалом разошлась с молодым бойфрендом, тайно вышла замуж.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на издание The Hollywood Reporter, избранником 52-летней актрисы стал 72-летний продюсер ленты "Звезда родилась" Джон Питерс.

Как отмечается в издании звезда "Спасателей Малибу" и киномагнат связали себя узами брака на закрытой церемонии в Малибу 20 января. Молодожены, которые встречались более 30 лет назад, воссоединились в последние месяцы и держали отношения в секрете.

По словам мужчины, он в течение 35 лет мечтал, чтобы именно Памела стала его женой. "В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно. Везде есть красивые девушки. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким, в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", - признался Питерс.

Этот брак стал пятым для обоих.

Первым мужем Андерсон был рокер Томми Ли, с которым она состояла в браке три года и родила двух сыновей. Вторым мужем актрисы был известный рок-музыкант Кид Рок, но и этот брак продержался недолго - через год пара развелась. А затем дважды Памела выходила замуж за игрока в покер Рика Саломона, однако их отношения окончательно закончились в 2015 году.

Личная жизнь Питерса еще более активная чем у его новоиспеченной жены. Он четыре раза женился и имеет пятерых детей.