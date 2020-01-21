В окружении собак и охраны: Меган Маркл заметили на прогулке вместе с сыном (фото, видео)

Экс-актриса и жена принца Гарри наслаждается отдыхом в Канаде.

Пока принц Гарри решал все насущные дела в Лондоне касательно выхода из королевской семьи, его супруга Меган Маркл наслаждается свободой в Канаде.

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Отметим, что бывшая актриса вместе со своим первенцем Арчи Харрисоном уехала на историческую родину, где сейчас проводит время. Когда герцогиня вернется в Британию, пока неизвестно.

Тем временем, в Канаде Меган Маркл чувствует себя свободно и может себе позволить прогуляться без назойливого внимания британских журналистов. Правда, папарацци все равно удалось запечатлеть супругу принца Гарри во время одной из прогулок.

Герцогиня была облачена в достаточно обыденную одежду, а на руках держала своего любимого сына – Арчи Харрисона. Ко всему, Меган на поводке вела двух собак – черного лабрадора Оз и бигля Гая, а за спиной ее охраняли двое сотрудников из королевской охраны.

Многие поклонники отметили, что после громкого заявления и поездки в Канаду Маркл выглядит очень счастливой и беззаботной.

Как сообщалось, принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, и его жена Меган Маркл объявили о том, что откажутся от статуса высокопоставленных членов монаршей семьи и их привилегий. В заявлении супруги отметили, что решение не является внезапным и принято "после многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий".

В заявлении Букингемского дворца сообщается, что Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Его и Ее высочеств. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей.