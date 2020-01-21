В окружении собак и охраны: Меган Маркл заметили на прогулке вместе с сыном (фото, видео)
Пока принц Гарри решал все насущные дела в Лондоне касательно выхода из королевской семьи, его супруга Меган Маркл наслаждается свободой в Канаде.
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Отметим, что бывшая актриса вместе со своим первенцем Арчи Харрисоном уехала на историческую родину, где сейчас проводит время. Когда герцогиня вернется в Британию, пока неизвестно.
Тем временем, в Канаде Меган Маркл чувствует себя свободно и может себе позволить прогуляться без назойливого внимания британских журналистов. Правда, папарацци все равно удалось запечатлеть супругу принца Гарри во время одной из прогулок.
Meghan was spotted on a hike in Vancouver with Archie and her two dogs, Guy (beagle) and Oz (black lab). A few hours later, Harry landed in Canada to meet them, after racing through one of his final royal engagements in London. Don’t they look absolutely happy? . Meghan foi vista fazendo uma caminhada em Vancouver com Archie e seus dois cachorros, Guy (beagle) e Oz (labrador). Algumas horas depois, Harry desembarcou no Canadá para encontrá-los, depois de terminar um de seus últimos compromissos reais em Londres. Eles parecem tão felizes, não parecem? . #sussex #princeharry #meghanmarkle #britishroyals #sussexsquad #dukeofsussex #duchessofsussex #harryandmeghan
Герцогиня была облачена в достаточно обыденную одежду, а на руках держала своего любимого сына – Арчи Харрисона. Ко всему, Меган на поводке вела двух собак – черного лабрадора Оз и бигля Гая, а за спиной ее охраняли двое сотрудников из королевской охраны.
Многие поклонники отметили, что после громкого заявления и поездки в Канаду Маркл выглядит очень счастливой и беззаботной.
Как сообщалось, принц Гарри, внук королевы Великобритании Елизаветы II, и его жена Меган Маркл объявили о том, что откажутся от статуса высокопоставленных членов монаршей семьи и их привилегий. В заявлении супруги отметили, что решение не является внезапным и принято "после многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий".
В заявлении Букингемского дворца сообщается, что Гарри и Меган Маркл больше не будут использовать титулы Его и Ее высочеств. Также они не будут получать средства на выполнение своих королевских обязанностей.