Ани Лорак удивила мешковатым нарядом (фото)
13:02, 21 января 2020Звезды
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Многие восхищены фигурой исполнительницы, даже в таких оверсайз-нарядах.
Лорак отдыхает в Калифорнии / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак продемонстрировала своим подписчикам очередной спортивный "лук".
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в красном худи, серых спортивных штанах, кепке и массивных светлых кроссовках. В кадре Лорак предстала с сумочкой.
Фото Каролина сделала, находясь в Калифорнии. Там она отдыхает со своим возлюбленным.
Поклонники удивлены, что в последнее время "дива" отдает предпочтение спортивным нарядам.
Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поразила поклонников новым фото, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру.
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