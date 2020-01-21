Ани Лорак удивила мешковатым нарядом (фото)

Многие восхищены фигурой исполнительницы, даже в таких оверсайз-нарядах.

Опальная украинская певица Ани Лорак продемонстрировала своим подписчикам очередной спортивный "лук".

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в красном худи, серых спортивных штанах, кепке и массивных светлых кроссовках. В кадре Лорак предстала с сумочкой.

Фото Каролина сделала, находясь в Калифорнии. Там она отдыхает со своим возлюбленным.

Поклонники удивлены, что в последнее время "дива" отдает предпочтение спортивным нарядам.

Ранее популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поразила поклонников новым фото, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру.