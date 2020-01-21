Вера Брежнева снялась в белье (фото)

Несмотря на то, что Брежнева резко похудела, ее грудь остается по-прежнему сочной.

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поразила поклонников новым фото, на котором продемонстрировала свою идеальную фигуру.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Брежнева позирует сидя в белом боди с шортиками. Наряд оголяет роскошную грудь Веры.

На фото можно оценить точеную фигуру 37-летней поп-звезды: ни грамма лишнего ни на животе, ни на бедрах, все подтянуто.

Снимок с Верой был сделан во время фотосессии к запуску ее бьюти-бренда VERA.

Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала горячее фото с отдыха в Доминикане.