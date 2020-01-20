В пальто в принт "гусиная лапка" и в сопровождении скандального сына: королева Елизавета II посетила службу (фото)

Это первый выход Елизаветы II после официального заявления о судьбе герцога и герцогини Сассекских, выпущенного на выходных.

Британская королева Елизавета II посетила службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Сопровождал Ее Величество в этот день ее средний и самый скандальный сын – герцог Йоркский Эндрю. Тот самый, вокруг которого недавно разгорелся громкий секс-скандал, пишет ТСН.

Это первый выход Елизаветы II после официального заявления о судьбе герцога и герцогини Сассекских, выпущенного на выходных.

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93-летняя монарх прибыла в церковь на воскресную службу. Одета она была в непривычный наряд – пальто в принт "гусиная лапка" и серую шляпу с цветами. На Ее Величестве также мы видим брошь "Золотые кружева" с бриллиантами и рубинами. Это украшение было подарено Елизавете II по случаю ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. А вот жемчужным украшениям – колье и серьгам монарх не изменяет никогда. И макияж на ее лице всегда присутствует, пусть легкий, но непременно с яркой помадой на губах.

Все чаще сопровождает Елизавету II на мероприятия принц Эндрю. Недавно, напомним, герцог принял решение сложить с себя королевские полномочия и с разрешения Ее Величества прекратил выполнять королевские обязанности.