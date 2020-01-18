Горячая Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото)

Певица также дала интервью мексиканским журналистам.

Украинская певица стала первой из отечественных звезд, кому удалось завоевать сердца слушателей за океаном. Во время рабочей поездки в Латинскую Америку Настя Каменских дала интервью местному Playboy и стала героиней страстной фотосессии для известного глянца.

Как пишет JetSetter, украинская исполнительница получила бешеную популярность на родине и решила не останавливаться на достигнутом, возглавляя музыкальные чарты за океаном. Так, звезда рассказала мексиканскому изданию Playboy о ближайших планах и стремлении как можно больше познакомить слушателей во всем мире с украинской культурой.

Исполнительница призналась, что ее любовь к Латинской Америки родом из детства. Ей всегда нравилась местная музыка, именно поэтому она имела мотивацию изучать испанский, чтобы понять смысл любимых песен. В этом ей очень помогали мексиканские мыльные оперы.

Читайте такжеНастя Каменских снялась в топе и мини-шортах (фото)

Учитывая то, что артистку пригласили в страну с презентацией нового трека "Elefante", она планирует развивать свою творческую деятельность за океаном и даже наведаться в Мексику с сольным концертом, ведь там царит особая праздничная атмосфера.

«Я много раз была в Мексике в качестве туриста и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», — говорит Каменских и признается, что Латинская Америка интересовала его еще в детстве, ведь ее родители некоторое время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

Кстати, испанский она выучила лишь за 1,5 года: «Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорный язык мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия».

Кроме откровенных признаний на страницах глянца появились откровенные фотографии звезды, на которых она предстала в трех эротических образах. Перед камерами Настя Каменских позировала в коротком черном топе, кожаной куртке и мини-юбке, добавив к дерзкому наряду массивные золотые украшения.

Также артистка анонсировала премьеру нового трека Miami в конце января, который записала вместе с одним из самых успешных исполнителей реггетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франко (Jessy Frank).

Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек «Elefante», в котором латинские ритмы соединились с украинской дудочкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека «Peligroso». Сейчас «Elefante» покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart.

Стоит отметить, что клип «Elefante» всего за 8 недель набрал более 20 миллионов просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK «Peligroso», возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на «Peligroso».