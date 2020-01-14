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Настя Каменских выпустит зажигательный хит Miami (фото)

14:52, 14 января 2020
Кино и музыка
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Каменских представит новую песню / instagram.com/kamenskux

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Артистка на своей странице в Instagram рассказала, что написала совместный трек с кубинским певцом Jacob Forever и доминиканским исполнителем Jessy Frank.

"С нетерпением жду премьеру трека, чтобы поделиться с вами результатом нашей работы", - написала Каменских.

"Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Ждите!", - добавила исполнительница.

Ранее Настя Каменских представила новый трек Elefante и клип на него. Новой видеоработой артистка удивила поклонников, ведь в песне тесно переплетаются украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами.

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Теги: #фото#песня#Настя Каменских