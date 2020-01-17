Надя Дорофеева сверкнула грудью в оригинальном купальнике (фото)

На снимке волосы Дорофеевой растрепаны, на ней минимум макияжа.

Соблазнительная Надя Дорофеева может похвастаться не только музыкальным талантом, но и умением искушать своими фото.

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В этот раз на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует на пляже в Доминикане со своим мужем Владимиром Дантесом.

В кадре Дорофеева предстала в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее точеную фигуру за счет оригинальной шнуровки по бокам. На фото видно идеальное декольте звезды.

Ранее солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «засветила» ягодицы на снимке с отдыха.