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Надя Дорофеева сверкнула грудью в оригинальном купальнике (фото)

15:26, 17 января 2020
Звезды
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Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva

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В этот раз на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует на пляже в Доминикане со своим мужем Владимиром Дантесом. 

В кадре Дорофеева предстала в черном раздельном купальнике, который выгодно подчеркнул ее точеную фигуру за счет оригинальной шнуровки по бокам. На фото видно идеальное декольте звезды.

Ранее солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «засветила» ягодицы на снимке с отдыха.

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