Дорофеева блеснула упругими ягодицами (фото)

В кадре, конечно же, все внимание на Надю.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева буквально завалила Instagram фото с отдыха с мужем Владимиром Дантесом.

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В этот раз артистка на личном аккаунте опубликовала снимок с супругом. На нем они позируют на фоне пляжа спиной к камере.

В кадре, конечно же, все внимание на Надю, точнее, ее пятую точку. Она выпятила попу в черном сексуальном бикини.

Многие фаны восхищены фигурой Дорофеевой, они осыпали ее комплиментами.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась серией милых фото со своей старшей дочерью Евой.