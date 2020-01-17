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Дорофеева блеснула упругими ягодицами (фото)

11:51, 17 января 2020
Звезды
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Пара позирует на пляже / instagram.com/nadyadorofeeva

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В этот раз артистка на личном аккаунте опубликовала снимок с супругом. На нем они позируют на фоне пляжа спиной к камере.

В кадре, конечно же, все внимание на Надю, точнее, ее пятую точку. Она выпятила попу в черном сексуальном бикини.

Многие фаны восхищены фигурой Дорофеевой, они осыпали ее комплиментами.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась серией милых фото со своей старшей дочерью Евой.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева