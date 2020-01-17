Дорофеева блеснула упругими ягодицами (фото)
11:51, 17 января 2020Звезды
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В кадре, конечно же, все внимание на Надю.
Пара позирует на пляже / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева буквально завалила Instagram фото с отдыха с мужем Владимиром Дантесом.
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В этот раз артистка на личном аккаунте опубликовала снимок с супругом. На нем они позируют на фоне пляжа спиной к камере.
В кадре, конечно же, все внимание на Надю, точнее, ее пятую точку. Она выпятила попу в черном сексуальном бикини.
Многие фаны восхищены фигурой Дорофеевой, они осыпали ее комплиментами.
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась серией милых фото со своей старшей дочерью Евой.
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