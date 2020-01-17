Звезда "Моей прекрасной няни" высказалась о болезни Заворотнюк

Коллега по сериалу пожелала актрисе здоровья.

Российская актриса Екатерина Дубакина, исполнившая роль Маши Шаталиной в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние Анастасии Заворотнюк.

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В интервью КП она рассказала, что следит за ситуацией вокруг актрисы. Но Дубакина подчеркнула, что не хотела бы обсуждать болезнь коллеги.

"Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас не сказала, это будет выглядеть, как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким", - отметила актриса.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.