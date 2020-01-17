Настя Каменских снялась в топе и мини-шортах (фото)

В кадре Каменских распустила кудрявые волосы и смотрит в камеру.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, не устает радовать своих подписчиков соблазнительными фото с отдыха в солнечной Мексике.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в коротеньких джинсовых шортах и горчичном топе, обнажающем грудь. Дополнила образ звезда полупрозрачной цветастой накидкой и ковбойскими сапогами.

В кадре Каменских распустила кудрявые волосы и смотрит в камеру. Заметно, что она сильно похудела. Стройную фигуру Настя подчеркнула черных поясом.

Ранее солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «засветила» ягодицы на снимке с отдыха.