Лобода показала фото с подросшей дочерью

Дочь артистки заметно подросла и тоже щеголяет стильными образами.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась серией милых фото со своей старшей дочерью Евой.

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда предстала в стильном "луке", подчеркнувшем ее индивидуальность.

Лобода позирует на камеру в светлой футболке, джинсовой куртке, черно-белых штанах и белых кроссовках. На фото "суперзвезда" с распущенными волосами, а глаза прячет за солнцезащитными очками.

На снимке видно, что дочь Светланы также одета очень стильно.

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.