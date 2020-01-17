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Лобода показала фото с подросшей дочерью

09:31, 17 января 2020
Звезды
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Лобода с дочерью Евой / instagram.com/lobodaofficial

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда предстала в стильном "луке", подчеркнувшем ее индивидуальность.

Лобода позирует на камеру в светлой футболке, джинсовой куртке, черно-белых штанах и белых кроссовках. На фото "суперзвезда" с распущенными волосами, а глаза прячет за солнцезащитными очками.

На снимке видно, что дочь Светланы также одета очень стильно.

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.

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Теги: #фото#Светлана Лобода