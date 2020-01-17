Лобода показала фото с подросшей дочерью
09:31, 17 января 2020Звезды
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Дочь артистки заметно подросла и тоже щеголяет стильными образами.
Лобода с дочерью Евой / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поделилась серией милых фото со своей старшей дочерью Евой.
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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда предстала в стильном "луке", подчеркнувшем ее индивидуальность.
Лобода позирует на камеру в светлой футболке, джинсовой куртке, черно-белых штанах и белых кроссовках. На фото "суперзвезда" с распущенными волосами, а глаза прячет за солнцезащитными очками.
На снимке видно, что дочь Светланы также одета очень стильно.
Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.
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