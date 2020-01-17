Многие удивлены, что в последнее время Каролина предпочитает такую одежду оверсайз.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак удивила новым образом.

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На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует не в затейливом сексуальном "луке", а в повседневном аутфите.

На "диве" зеленая толстовка, темные рваные джинсы, кепка и кроссовки.

"Познавать новое, мыслить позитивно! Создавать лучшую версию cебя!", - написала Лорак.

Судя по комментариям, многие удивлены, что в последнее время Каролина предпочитает такую одежду оверсайз.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Ани Лорак улетела на отдых с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию.