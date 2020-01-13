Ани Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото)

Особый интерес подписчиков привлекло фото, на котором Лорак шагает по улицам Калифорнии.

41-летняя Ани Лорак улетела на отдых с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию.

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На своей странице в Instagram певица засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Также она показала снимок, на котором они запечатлены вместе с возлюбленным.

В stories своего Instagram Глеб разместил видео со своей возлюбленной. В кадр попали ноги парочки. "Love", - подписал он фото.

Ранее 41-летняя украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.