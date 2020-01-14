Дерзкая Настя Каменских показалась в кружевном топе (фото)

Артистка продолжает постить фото с отдыха.

Известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Мехико.

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На снимке артистка предстала в дерзком образе - с косичками, множеством украшений, черном кружевном топе и цветастых широких штанах. В кадре у нее обнажен живот.

В посте Настя спросила подписчиков, какое фото из серии кадров им нравится больше всего. Фаны, судя по всему, в восторге от всех снимков.

Ранее Каменских опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом раздельном купальнике. В кадре видно, как звезда похудела.