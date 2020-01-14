Дерзкая Настя Каменских показалась в кружевном топе (фото)
Известная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото с отдыха в Мехико.
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На снимке артистка предстала в дерзком образе - с косичками, множеством украшений, черном кружевном топе и цветастых широких штанах. В кадре у нее обнажен живот.
В посте Настя спросила подписчиков, какое фото из серии кадров им нравится больше всего. Фаны, судя по всему, в восторге от всех снимков.
Какая фотография нравится больше: 1, 2 или 3? 🤔 ⠀ Обожаю экспериментировать с луками, прическами и со стилем. ⠀ Классно, что у меня такая профессия, которая позволяет делать это часто и я получаю от этого невероятное удовольствие! ⠀ Образом можно передать настроение, а оно у меня сегодня мексиканское 🌶 Дерзкое, игривое и космическое. Как у женщины из племени майя 😉😂 ⠀ А вы любите экспериментировать со стилем? ⠀ #nk #nkofficial #lookoftheday
Ранее Каменских опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом раздельном купальнике. В кадре видно, как звезда похудела.