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Фото Насти Каменских в бикини вызвало жаркие споры в сети

10:17, 13 января 2020
Звезды
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Каменских "взорвала" сеть / instagram.com/kamenskux

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом раздельном купальнике. В кадре видно, как звезда похудела.

Каменских предстала в пол оборота к камере, продемонстрировав тонкую талию и сочные ягодицы.

Судя по комментариям, поклонники Насти в восторге от ее пляжного "лука". Но некоторым фанам снимок показался слишком отфотошопленным. В сети разгорелись споры по этому поводу.

Каменских "взорвала" сеть / instagram.com/kamenskux

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась новой прической.

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Теги: #фото#Настя Каменских