Фото Насти Каменских в бикини вызвало жаркие споры в сети
10:17, 13 января 2020Звезды
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Некоторые фаны считают, что артистка перестаралась с фотошопом. Другие же, наоборот, хвалят ее за то, что она сумела так похудеть.
Каменских "взорвала" сеть / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась фото с отдыха.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом раздельном купальнике. В кадре видно, как звезда похудела.
Каменских предстала в пол оборота к камере, продемонстрировав тонкую талию и сочные ягодицы.
Судя по комментариям, поклонники Насти в восторге от ее пляжного "лука". Но некоторым фанам снимок показался слишком отфотошопленным. В сети разгорелись споры по этому поводу.
Каменских "взорвала" сеть / instagram.com/kamenskux
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась новой прической.
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