Фото Насти Каменских в бикини вызвало жаркие споры в сети

Некоторые фаны считают, что артистка перестаралась с фотошопом. Другие же, наоборот, хвалят ее за то, что она сумела так похудеть.

Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась фото с отдыха.

Читайте также"Руки выдают": Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом раздельном купальнике. В кадре видно, как звезда похудела.

Каменских предстала в пол оборота к камере, продемонстрировав тонкую талию и сочные ягодицы.

Судя по комментариям, поклонники Насти в восторге от ее пляжного "лука". Но некоторым фанам снимок показался слишком отфотошопленным. В сети разгорелись споры по этому поводу.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась новой прической.