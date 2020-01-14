Американская рэперша Cardi B планирует начать политическую карьеру

Певица заявила, что хочет повысить уровень патриотизма среди американцев.

Эпатажная рэперша Cardi B заявила о намерении начать политическую карьеру.

О своем решении она написала в Twitter.

Читайте также"Вытащил свой...": рэперша Cardi B рассказала, как ее домогался фотограф известного глянцаПо словам исполнительницы, ее взгляды часто противоречат политике правительства, однако она стремится повысить уровень патриотизма среди американцев. Она заявила, что любит фильмы о войне, а именно поэтому понимает, что преимущество государства не в вооруженном оснащении, а в людях.

«Как можно пойти против другого государства и развязать с ним войну, если в стране не хватает патриотизма? Я почти не вижу людей, которые утверждают, что им нравится быть американцами», – отметила она.

При этом Cardi B заявила, что сначала планирует завершить профильное обучение, чтобы через несколько лет стать частью Конгресса США.

Ранее УНИАН сообщал, как разработчик World of Tanks заявил о создании партии в России.