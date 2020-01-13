"Восхитительные!": Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала

На снимках актрисы обнимаются и смеются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hi from the girls across the hall 👋🏼 Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 12 Янв 2020 в 4:21 PST

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу даже после завершения сериала "Друзья" продолжают поддерживать теплые отношения.

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Как известно, Энистон и Кокс остались ближайшими подружками и часто публикуют фото вместе. Однако на этот раз к ним присоединилась еще и Лиза Кудроу. Фотографиями с девичника Энистон поделилась в своем Instagram.

Она разместила снимки, на которых актрисы обнимаются и смеются.

"Привет от девушек напротив вестибюля", - написала под фотографией Энистон.

"Восхитительные!", - написали поклонники под фото актрис.