"Восхитительные!": Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала
14:36, 13 января 2020Звезды
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На снимках актрисы обнимаются и смеются.
Hi from the girls across the hall 👋🏼
Голливудские актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу даже после завершения сериала "Друзья" продолжают поддерживать теплые отношения.
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Как известно, Энистон и Кокс остались ближайшими подружками и часто публикуют фото вместе. Однако на этот раз к ним присоединилась еще и Лиза Кудроу. Фотографиями с девичника Энистон поделилась в своем Instagram.
Она разместила снимки, на которых актрисы обнимаются и смеются.
"Привет от девушек напротив вестибюля", - написала под фотографией Энистон.
"Восхитительные!", - написали поклонники под фото актрис.
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