На фоне скандала с выходом из королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл показали результаты своей работы (фото)
Неожиданное заявление принца Гарри и Меган Маркл о сложении королевских обязанностей вызвало острые дискуссии в прессе и сети. Однако герцоги Сассекские решили стоять в стороне от обсуждений и пока продолжать делать свою работу.
В сети они отчитались о последнем официальном выходе, пишет 24 канал
Меган Маркл и принц Гарри стали самыми непредсказуемыми представителями британской монархии XXI века. 8 января 2020 года супруги официально объявили, что хотят отдалиться от королевской семьи, сложить свои обязанности и жить на две страны, но в то же время сохранить свои проекты. Герцоги Сассекские приняли решение самостоятельно, без согласования с Елизаветой II, поэтому королева была также ошарашена от заявления внука.
Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских привилегий во время визита в ЮАР - СМИ
Пока Ее Величество провела совещание, на котором обсудила с представителями монархии пути решения резонансной ситуации и преодоления конфликта. Букингемский дворец заявил, что Елизавета II ведет переговоры с Гарри и Меган, результаты которых представят общественности позже.
Интересно, что герцоги Сассекские тщательно скрывали информацию о заявлении и перед объявлением о сложении полномочий осуществили первый в 2020 году публичный выход. Принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительную кулинарную организацию Hubb Community Kitchen, которая возникла после того, как в здании Гренфелл-Тауэр в 2014 году произошел жуткий пожар. Тогда немало британцев помогали пострадавшим, а женщины создали организацию, которая может кормить людей, имеющих любые трудности.
История Hubb Community Kitchen вдохновила Меган Маркл на благотворительный проект, где она стала патроном. Совместно с женщинами герцогиня выпустила кулинарную книгу Together: Our Community Cookbook, в которой можно увидеть рецепты восточной кухни. Перед скандальным заявлением принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительную организацию, о чем 10 января отчитались в сети.
"Эти женщины собрались вместе после трагедии в Гренфелл, чтобы приготовить пищу для своих семей и соседей, пострадавших от огня. Благодаря средствам, полученным от продажи кулинарной книги, они смогли помочь многим людям. Hubb продолжает работать с местными организациями", – рассказали герцоги Сассекские.
Это не единственная организация, где побывала Меган Маркл. Перед обнародованием заявления герцогиня Сассекская тайно сходила в Королевский театр, где она является патроном. Неизвестно, о чем именно Меган говорила с благотворителями и представителями культуры, однако СМИ подозревают, что она хотела объяснить ситуацию и подготовить руководителей учреждений о предстоящих изменениях.
Earlier this week, The Duke and Duchess of Sussex returned to visit the women of The Hubb Community Kitchen and Together, Our Community Cookbook.” These women came together in the wake of the Grenfell tragedy to cook meals for their families and neighbours who had been displaced from the fire. With funds from the successful cookbook, they have now been able to share their spirit of community with so many more. The Hubb continues to work with local organisations to build hope, bring comfort and provide not simply a warm meal, but with it, a sense of togetherness. The Duke and Duchess were so happy to reconnect with the women and hear about the projects they continue to develop to help those in their community and beyond. Image © SussexRoyal