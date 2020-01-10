В пуховике и за рулем автомобиля: герцогиню Кембриджскую заметили возле дворца (фото)

Герцогиню вместе с младшим сыном принцем Луи сфотографировали возле дворца.

Вчера, в день своего 38-летия, герцогиня Кембриджская Кэтрин случайно попала в объективы папарацци, которые дежурили возле Кенсингтонского дворца.

Герцогиню вместе с младшим сыном принцем Луи сфотографировали возле дворца. Кэтрин сама сидела за рулем автомобиля и направлялся домой. Одета герцогиня Кембриджская была в тонкий пуховик оливкового цвета с оранжевой молнией, на ее лице был легкий макияж с подводкой на веках, а губы герцогиня не накрасила.

Праздновали день рождения за несколько дней до него, еще в выходные, которые семья проводила в Норфолке, герцогиню Кембриджскую приехала поздравить и королева Елизавета II. Ей Кэтрин составила компанию на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины.

В понедельник Кембридже вернулись в Лондон после зимних каникул, потому что 7 января их старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта – пошли в школу.

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Напомним, накануне дня рождения Сассексы сделали громкое заявление о том, что хотят отойти от королевских дел и сложить с себя некоторые полномочия. Это было сделано 8 января вечером. Также герцог и герцогиня Сассекские не стали публиковать пост в Instagram с поздравлением для герцогини Кэтрин, а просто оставили комментарий под публикацией Кенсингтонского дворца, который поделился новым портретным снимком герцогини.

В Instagram Букингемского дворца и Кларенс-хаус подобные посты были опубликованы.