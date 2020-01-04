Леди Гага нашла себе нового бойфренда (видео)

Певицу застукали за страстным поцелуем с новым парнем.

Американская певица Леди Гага нашла себе нового бойфренда. Исполнительницу застали за страстным поцелуем с тайным незнакомцем.

Читайте такжеЛеди Гага рассталась с бойфрендом (фото)Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что очевидцам удалось снять на видео ее в ресторане NoMad, что в Лас-Вегасе. Там, в новогоднюю ночь звезда в сверкающем платье и с розовыми волосами сначала выступала, а потом вместе с гостями праздновала Новый год.

На видео видно, как ведущий вечеринки объявляет о том, что часы бьют двенадцать. Гага встретила 2020 год в объятиях своего избранника.

Ранее УНИАН сообщал, как Леди Гага снялась для обложки модного журнала в белье и шокировала признанием об изнасиловании.