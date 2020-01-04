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Леди Гага нашла себе нового бойфренда (видео)

14:50, 04 января 2020
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Гага встретила 2020 год в объятиях своего избранника / tatler.ru

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Отмечается, что очевидцам удалось снять на видео ее в ресторане NoMad, что в Лас-Вегасе. Там, в новогоднюю ночь звезда в сверкающем платье и с розовыми волосами сначала выступала, а потом вместе с гостями праздновала Новый год.

На видео видно, как ведущий вечеринки объявляет о том, что часы бьют двенадцать. Гага встретила 2020 год в объятиях своего избранника.

Ранее УНИАН сообщал, как Леди Гага снялась для обложки модного журнала в белье и шокировала признанием об изнасиловании.

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Теги: #Леди Гага