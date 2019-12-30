The Guardian: Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий года

Украинская певица оказалась на второй строчке перечня The Guardian с песней "Пушка".

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий года по версии The Guardian.

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Как говорится на сайте издания, бывшая воспитательница детского сада, украинский рэпер Alyona Alyona держит свой материал в чистоте на случай, если дети его слушают.

"Но ее музыка - ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий - далеко не беззуба. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу", - говорится в сообщении.

Отметим, что в The Guardian отметили именно песню "Пушка" в исполнении Alyona Alyona.

Ранее УНИАН сообщал, что две абсолютно разные украинские исполнительницы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай".