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The Guardian: Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий года

16:50, 30 декабря 2019
Звезды
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Украинская рэперша стала музыкальным открытием года / instagram.com/alyona.alyona.official

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Как говорится на сайте издания, бывшая воспитательница детского сада, украинский рэпер Alyona Alyona держит свой материал в чистоте на случай, если дети его слушают.

"Но ее музыка - ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий - далеко не беззуба. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу", - говорится в сообщении.

Отметим, что в The Guardian отметили именно песню "Пушка" в исполнении Alyona Alyona.

Ранее УНИАН сообщал, что две абсолютно разные украинские исполнительницы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай".

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Теги: #alyona alyona