Настя Каменских ошеломила дерзким образом (фото)
15:18, 29 декабря 2019Звезды
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Певица примерила наряд в стиле диско.
Каменских взобралась на стол / instagram.com/kamenskux
Звездная судья шоу "Х-Фактор" Настя Каменских для суперфинала, который состоялся 28 декабря, выбрала дерзкий лук.
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Кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в блестящем латексном комбинезоне цвета металлик с поясом.
"It’s #Xfactor Grand final. Let’s rock it", - прокомментировала кадры Каменских.
На одном фото Настя взобралась на стол, где приняла провокационную позу.
Волосы звезды распущены, а в макияже акцент был сделан на глаза.
instagram.com/kamenskux
Как сообщалось, по результатам голосования победителем «Х-фактор»-10 стала Элина Иващенко.
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