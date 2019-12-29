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Настя Каменских ошеломила дерзким образом (фото)

15:18, 29 декабря 2019
Звезды
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Каменских взобралась на стол / instagram.com/kamenskux

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Кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в блестящем латексном комбинезоне цвета металлик с поясом.

"It’s #Xfactor Grand final. Let’s rock it", - прокомментировала кадры Каменских.

На одном фото Настя взобралась на стол, где приняла провокационную позу.

Волосы звезды распущены, а в макияже акцент был сделан на глаза.

instagram.com/kamenskux

Как сообщалось, по результатам голосования победителем «Х-фактор»-10 стала Элина Иващенко.

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Теги: #фото#Настя Каменских