Вытекал силикон: телеведущая Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов (видео)
09:54, 30 декабря 2019Звезды
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Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма.
Кудрявцева удалила импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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Видео доступно в сториз ее Instagram-аккаунта.
В ролике Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая стала меньше. «Ну нет у нас ананасов», - говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: «Все тлен. Жизнь - боль».
Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.
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