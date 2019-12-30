Вытекал силикон: телеведущая Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов (видео)

Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма.

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.

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Видео доступно в сториз ее Instagram-аккаунта.

В ролике Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая стала меньше. «Ну нет у нас ананасов», - говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: «Все тлен. Жизнь - боль».

Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.