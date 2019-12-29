Лорак появилась на публике с повзрослевшей дочерью в похожих нарядах (фото)
Мы провели поистине незабываемый вечер, мюзикл на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Какое счастье услышать свой голос в лице главной героини прекрасной @tatiana_navka. Поздравляю с премьерой большую творческую команду @navka_show! Браво! 💥 #спящаякрасавица #навкашоу
Певица Ани Лорак не часто радует поклонников совместными фотографиями с дочкой Софией. Однако вчера, 27 декабря, мама и дочь вместе посетили новогоднее ледовое шоу.
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На снимке, который артистка опубликовала в Instagarm, Ани и Соня запечатлены в похожих нарядах: голубых джинсах и черном верхе. Увидев фото, поклонники засыпали звезду с дочкой комплиментами.
"Сонечка пойдет по стопам мамы?", "Две дивы", "Какие красотки", "Дочь такая же красотка, как и мама",- прокомментировали в сети.