"Жаль, что моральное уродство не лечится": у Заворотнюк обратились к журналистам

Близкие актрисы раскритиковали журналистов одного из порталов, которые написали о том, что у Заворотнюк якобы нет рака и она "танцует на шесте".

Родственники онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк написали гневное обращение к СМИ.

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На странице поддержки звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Instagram близкие опубликовали пост, в котором раскритиковали журналистов одного из порталов, которые написали о том, что у Заворотнюк якобы нет рака и она "танцует на шесте".

"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.