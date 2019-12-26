Регина Тодоренко показала фото в бикини
13:19, 26 декабря 2019Звезды
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В кадре Регина предстала без макияжа.
Тодоренко шикарно выглядит / instagram.com/reginatodorenko
Известная украинская ведущая Регина Тодоренко продолжает наслаждаться отдыхом на экзотическом острове Бали и делится пикантными фото со своими подписчиками.
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На свежом снимке, опубликованном в Instagram, звезда запечатлена в полосатом бикини среди пальм. Загорелая Тодоренко продемонстрировала плоский животик и подтянутые бедра.
Дополнила образ телезвезда распущенными волосами, часть из которых собрана в пучок. В кадре Регина предстала без макияжа.
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